KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan personeli tahliye etti

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ÇANAKKALE (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.

Ukrayna'nın İzmail Limanı'ndan Yunanistan'ın Irakleıon Limanı'na giden 142 metre boyundaki, Palau bayraklı "Azara" gemisindeki bir personel, Çanakkale Boğazı'nın kuzey girişinde hastalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, rahatsızlanan personelin KEGM'e ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Hasta personel bot ile Gelibolu iskelesine getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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