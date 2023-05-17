Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu Çanakkale'de defnedildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 yaşındaki oğlu toprağa verildi.

Biga'ya bağlı Türkbakacak köyünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gaye Aydemir ve oğlu İsa Aydemir'in cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alındı.



Buradan Bademlik Camisine getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çiçeklidede Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Beytullah Aydemir'in kullandığı 10 PN 392 plakalı otomobil, dün öğle saatlerinde Türkbakacak köyünde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpmış, kazada sürücünün eşi Gaye ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Beytullah Aydemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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