Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" gemisi ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi de gözaltına alındı.

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