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Lapseki'de yaz şenliği düzenlendi

AA

Lapseki'de yaz şenliği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Beyçayırlılar Derneği (BEYDER) tarafından geleneksel yaz şenliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Beyçayır köyündeki Hayıralanı mevkisinde düzenlenen etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BEYDER Başkanı Hasan Erkan, geleneksel hale getirdikleri şenliği bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu alanda uzun yıllardır geleneksel kır pikniğini yaptıklarını belirten Erkan, "Her geçen yıl katılımın artması bizleri son derece mutlu ediyor. Her yaşta düzenlediğimiz çeşitli yarışmalarla çocuklarımız eğleniyor ve siz davetlilerimiz ve dernek üyelerimiz de pikniğinizi yapıyorsunuz bizlere bu imkanı sunan ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da doğanın en güzel renkleriyle buluştuğu ortamda dernek üyeleri ile birlikte olduklarını belirtti.

Beyçayırlılar Derneği'nin Lapseki'de örnek bir dernek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dernek başkanı başta olmak üzere tüm yönetim kurulunu canı gönülden kutluyor hepsine teşekkür ediyorum. Önemli olan böyle özel günlerde birlikte olmak. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.


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