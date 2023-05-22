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Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday yarmasıKg15,17HTS
Buğday (aşurelik)Kg14,79HTS
Pirinç (luna)Kg21,52HTS
Pirinç (Osmancık)Kg25,41HTS
Pirinç (kırık)Kg4,50HTS
Pirinç kepeğiKg6,25HTS
Zeytinyağı (ham)Kg88,00HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg100,00HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg95,00MTS
Muhtelif deniz ürünleriKg104,07MTS
İnek sütüLitre11,19MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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