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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday yarması Kg 15,17 HTS Buğday (aşurelik) Kg 14,79 HTS Pirinç (luna) Kg 21,52 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 25,41 HTS Pirinç (kırık) Kg 4,50 HTS Pirinç kepeği Kg 6,25 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 88,00 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 100,00 HTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 95,00 MTS Muhtelif deniz ürünleri Kg 104,07 MTS İnek sütü Litre 11,19 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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