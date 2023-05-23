Çanakkale'nin meşhur "Lapseki kirazı"nda hasat ay sonunda başlayacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.

İlçede yaklaşık 12 bin dekar alanda yılda 15 bin ila 17 bin ton üretilen Lapseki kirazı ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak.

Meyve üreticisi Cihat Gündüz, AA muhabirine, Lapseki'nin meşhur kirazının ilk parti üretimi olan "Eşme" çeşidini tezgahlara çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi.

Turfanda kirazla üreticinin para kazanmaya başlayacağını belirten Gündüz, "Diğer yıllara göre bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz. Hava koşulları da şu an çok uygun. Bu yıl sadece 5-10 gün kadar hasat gecikti. Bu sıkıntı değil, çok güzel verim gözüküyor." dedi.

"Eşme" çeşidinin ardından halk arasında "pıs pıs" olarak bilinen ihracatlık "Ziraat 900"ün toplanmasına başlanacağını anlatan Gündüz, yüksek kaliteli bu ürünün özellikle Rusya'ya gönderildiğini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da bitkisel ve hayvansal üretimin yanı sıra tarla bitkileri ve su ürünleri dahil tüm alanlarda üreticilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Üreticilerin bu sayede bilinçli tarım yaparak kaliteli ürün elde ettiğini vurgulayan Kaçan, "Kirazda yaklaşık bir hafta içinde hasat başlayacak. Başka bir açıdan baktığımızda üreticimizin cebine taze para girmiş olacak. Çünkü üreticilerimiz kış boyunca budama, ilaçlama ve ağaç bakımı adına hep masraf ettiler. Turfanda kiraz bu açıdan üreticilerimiz için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçan, Lapseki'de üreticilerin çok bilinçli olduğunu, neyi nasıl yapacaklarını çok iyi bildiklerini belirtti.

İlçede üretilen kiraz ve şeftalinin yüzde 60-70'inin dış piyasada alıcı bulduğunu aktaran Kaçan, "Dış piyasa ürüne her türlü bakıyor; gerek renk, tat gerekse aroma. Bu bakımdan Lapseki tüm meyve kriterlerinde öne çıkmakta, bu da üreticimize ekonomik olarak geri dönmektedir. Bu yıl verim oldukça yüksek olacak. Gerek kirazda gerekse şeftalide durum oldukça güzel gözüküyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı, sağlıklı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

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