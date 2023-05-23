Murat usta, ziynet eşyası tamirciliğinde 35 yılı geride bıraktı

ÇANAKKALE (AA) - Memleketi Çorum'dan ayrılıp İstanbul'da bir ustanın çırağı olarak mesleğe başlayan Murat Poyraz Eker, altın, pırlanta ve gümüş gibi ziynet eşyası tamirciliğinde 35 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Eker, AA muhabirine, mesleğinin büyük bir incelik istediğini söyledi.

Mesleğine Kapalı Çarşı'da Ermeni asıllı ustasının yanında işi öğrenerek başladığını anlatan Eker, "Ustam her gün okuldan beni alıp elimden tutarak tezgahın başına oturturdu, tezgahın arkasında kaybolan biriydim. Bu meslek daha çocukluk yıllarımda aşılandı. 1988 yılından bu yana ustamın eline bakarak öğrendiğim mesleğimde onunla uzun yıllar çalıştım. Hala daha görüşüyorum. Beni bu yaşıma kadar getirdi, yönlendirdi. Ustam benim her şeyim. Çocukluğum, gençliğim.Askere gönderdi, evlendirdi. Ustamla gurur duyuyorum iyi ki beni yetiştirmiş bu mesleği öğretmiş sevdirmiş." diye konuştu.

Eker, Biga'daki atölyesinde kırılan altın ve gümüş gibi tüm takıların tamirini yaptığını dile getirdi.

Farklı tasarımlar da yaptığını ifade eden Eker, "Farklı modeller çıkarınca insanlar bu durumdan çok memnun oluyor. Siparişler geliyor, tamamen isteğe bağlı çalışıyorum. Müşterilerim memnun kalıyor. Müşteriler genelde kuyumcuya gidiyor, kuyumcu bize tamir için ürün getiriyor." dedi.

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