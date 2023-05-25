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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sandık eğitim programında konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de sandık eğitim programında konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na aynı programda soru soruyorlar, 'PKK kurucusu Sakine Cansız öldürüldüğünde siz tweet atarak başsağlığı dilediniz, taziyede bulundunuz' diyorlar. El cevap, diyor ki Kaftancıoğlu, 'Ben kadınım, öldürülen kadın, insan haklarından dolayı bunu söyledim' diyor. Peki Aybüke öğretmen kadın değil miydi? Yasin Börü gencimiz değil miydi? Bebeklerimiz, gençlerimiz ölürken neden aklınıza insan hakları gelmedi?" dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen sandık eğitim programına katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun internette yayın yapan bir kanalda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'na, kendisinin SSK Genel Müdürü olduğu dönemle alakalı bir soruya verdiği yanıtı eleştiren Turan, "Soruyu soran diyor ki, 'Siz SSK Genel Müdürü olduğunuz dönemde 10 aylık torununuzu sigortalı yaptınız, bu ayıp değil mi?' Kılıçdaroğlu da cevap veriyor, 'Ben yapmadım, oğlum yaptı' Yayında bunu söyledi. Bugün oğlunu satan yarın ne yapmaz bu ülkeye? Bu adamlardan başkan falan olmaz. Hani babana bile güvenme diyorlar ya, tam örneği yani. Bunlara güven olmaz." diye konuştu.

Toplantıya katılanlara 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulunan Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Bu seçimde bu yanlış adamlara ülkeyi emanet etmeyeceğiz. Az önce yolda gösterdiler, 14 Mayıs sonrası milliyetçiliği aklına gelen Kılıçdaroğlu, Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'a büyük bir terbiyesizlik yaparak, 'namertsin' falan diyerek 'sen terörle beraber yol yürüyorsun' demiş. Arkadaşlar bu ülkede kimin terörle çok sert mücadele ettiğini, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, ordusuyla terörü mahvettiğini hem FETÖ'yü hem PKK'yı hem de İŞİD'i yerle bir ettiğini, kimin de biz FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e saldırırken tezkere ‘hayır’ dediğini, yanında durduğunu herkes biliyor. Dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aynı programda soru soruyorlar, 'PKK kurucusu Sakine Cansız öldürüldüğünde siz tweet atarak başsağlığı dilediniz, taziyede bulundunuz' diyorlar. El cevap, diyor ki Kaftancıoğlu, 'Ben kadınım, öldürülen kadın, insan haklarından dolayı bunu söyledim' diyor. Peki Aybüke öğretmen kadın değil miydi? Yasin Börü gencimiz değil miydi? Bebeklerimiz, gençlerimiz ölürken, şehit olurken neden aklınıza insan hakları gelmedi? Bir insan PKK kurucusu öldürüldü diye taziyede bulunup da CHP'nin, sözüm ona Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı olabilir mi Allah aşkına? O yüzden diyorum, sandığa sahip çıkacağız. Bu yanlış adamlara, yanlış insanlara bu ülkenin emanetini teslim etmeyeceğiz."

Toplantıya AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, önceki dönem milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı.

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