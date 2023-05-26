AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Seçimi'yle ilgili konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Seçimin sonucunun yüzde 50,1 olması Kemal beyin utanmadan, sıkılmadan 'ben hala buradayım' demesidir. Ama yüzde 55 'artık bu dükkanı kapatması' demektir. O yüzden ben vatandaşlarımızı, hangi partiye, hangi ittifaka oy verirse versin, şimdiki seçimde yürütmenin ve yasamanın uyumu, 5 sene seçim olmaması ve güzel dönem olması için, ittifakımıza yani Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeye davet ediyorum." dedi.

Partisinin Biga ilçe başkanlığını ziyaret eden Turan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kaldığını söyledi.

Sandığa sahip çıkılmasını isteyen ve herkesi oy kullanmaya davet eden Turan, "Bu aziz millet, bu mübarek millet 14 Mayıs'ta öyle bir tavır aldı ki tekrar onların hesabını bozarak ittifakımızı birinci yaptı. Şimdi bu milletin irfanına, izana güvenerek şunu söylemek istiyorum; Meclis'te ittifakı kazanan bir ekibin başkanlığı kaybetmesinin hangi sonuçlar doğuracağını bu millet iyi bilir. Eski yıllarda, eski sistemlerde Sayın Ecevit'le Sayın Ahmet Necdet Sezer'de olduğu gibi polemiklerin, kavgaların topluma, ekonomiye nasıl bir maliyet yüklediğini herkes biliyor. Meclis'te ittifakımız kazandıktan sonra başkanımızın kazanmama ihtimali olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Turan, yatırımların devamına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"O yüzden tekrar geri dönüp de seçim kavgası yapmak istemiyoruz. Bu dönemde en büyük rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu falan değil, tek rakibimiz var, ihmal ve rehavet. Sakın ha ‘zaten kazandık, 49,5 oy aldık, az kaldı’ demeyeceğiz. Bir defa 49,5 oyun mutlaka hepsinin sandığa gelmesi lazım. Biz sandık başkanlarımıza 'sandığa sahip çık' demiyoruz. Onu zaten yapacağız. Ama son birkaç saat, kim gelmediyse özellikle üyemizse, tanıdığımızsa mutlaka arayıp sandığa çağırmayı bir vatani görev biliyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. 'Zaten 49,5 var, 0,5 lazım' demiyoruz, diyemeyiz. İhmaldir, insandır gelmeyebilir, hasta olabilir, köyüne gidebilir, tatile gidebilir. Buna imkan vermemek için bir defa 49,5'i net çağırmak ve üzerine de ilave yapmak durumundayız. Aklın yolu bir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olacağından endişemiz yok."

- "Seçimi yüzde 55 ile almak dükkanı kapatması demektir"

Bülent Turan, bu seçimin büyük bir farkla alınacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Seçimi yüzde 50,1 almak var, yüzde 55 ile almak var. Yüzde 55 ile aldığınızda ne masa kalır, ne sandalye kalır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük işler ve reformlar yaptığına işaret eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu ülkede muhalefet hala eski muhalefet. Hala polemikten, kavgadan dış güçlerden beslenen bir muhalefet. Öyle bir sonuç alalım ki bu muhalefeti de bu millet, reformize etsin. Bunu da değiştirsin istiyoruz. Seçimin sonucunun yüzde 50,1 olması Kemal beyin utanmadan, sıkılmadan 'ben hala buradayım' demesidir. Ama yüzde 55 'artık bu dükkanı kapatması' demektir. O yüzden ben vatandaşlarımızı, hangi partiye, hangi ittifaka oy verirse versin, şimdiki seçimde yürütmenin ve yasamanın uyumu, 5 sene seçim olmaması ve güzel dönem olması için, ittifakımıza yani Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeye davet ediyorum."

- "Ağanın eli tutulmaz, 5 vekil daha versinler, DEVA'ya grup kurdursunlar"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hesap uzmanıyım" sözlerini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Seçimde milletvekili sayısını 21 milletvekili artırdı ama 40 koltuğu kaybetti. Toplamı yüzde 1 yapmayan 5 partiye, 40 vekillik verdi. Kendi tabanı buna kızmayacak mı? İsyan etmeyecek mi? Ama ben Biga'dan çağrıda bulunuyorum. DEVA Partisi 0,5 oyu yok, 15 vekil aldı. Tüzük gereği grup kurmak için 20 vekil lazım. Ağanın eli tutulmaz, 5 vekil daha versinler, DEVA'ya grup kurdursunlar. Kemal bey bu duruma alışık. Bir daha diyorum, DEVA Partisi’ne madem 0,5'e rağmen 15 vekil verdin, 5 daha ver de grup kursunlar. AK Parti'nin karşısında sen nasıl ki muhalefeti grup olarak yapıyorsan, o da yapsın. O yüzden ben bu konudaki davetimi yenilemek istiyorum."



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