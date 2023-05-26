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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Çeltik Kg 13,00 HTS Pirinç (luna) Kg 19,45 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 25,00 HTS Pirinç (baldo) Kg 30,00 HTS Buğday (aşurelik) Kg 15,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 73,32 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 77,09 MTS Arpa (yemlik) Kg 6,56 MTS Bal kabağı Kg 15,00 MTS Kuru incir Kg 10,00 MTS Çilek Kg 20,00 MTS Vişne Kg 20,00 MTS Muhtelif deniz ürünleri Kg 150,77 MTS İnek sütü Litre 10,81 MTS Koyun sütü Litre 20,00 MTS Keçi sütü Litre 13,78 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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