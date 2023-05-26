ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|13,00
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|19,45
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|25,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|15,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|73,32
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|77,09
|MTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,56
|MTS
|Bal kabağı
|Kg
|15,00
|MTS
|Kuru incir
|Kg
|10,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
|Vişne
|Kg
|20,00
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|150,77
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,81
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|20,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,78
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış