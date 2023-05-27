Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur vefatının 7'nci yılında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un vefatının 7'nci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesi Nevruz köyündeki programda yaptığı konuşmada, merhum Bodur'un sanayicilerin öncülerinden olduğunu söyledi.

İbrahim Bodur'un ve diğer sanayicilerin hatıralarına sahip çıkmayı görev bildiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bölgemizin en önemli marka değerlerinden Kale Seramik'in kurucusu, bölgemizin sanayicisi ama aynı zamanda bu topraklardan kopmamış, hayırseverliğiyle bildiğimiz İbrahim Bodur büyüğümüzün vefatının 7'nci yıl dönümü. Bu vesileyle ailesi kendi doğduğu ve büyüdüğü köyde, Nevruz köyünde büyük bir anma töreni yaparak, bölgemizin tüm insanlarını buraya davet ederek ikramlarda bulundular, Kur'an-ı Kerim okundu. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyor, İbrahim Bodur ağabeyimizi de anıyoruz."

Turan, Çanakkale'nin marka değerini artıran Kale Grubu'nun hala bu topraklardan kopmamasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Nevruz köyünün, Çanakkale ile Balıkesir hattında kıymetli bir aksa sahip olduğunu dile getiren Turan, "Eski yıllarda ulaşım için bu yol kullanılırmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu yol üzerinden misafirleri ile Balıkesir'e gidermiş. Bu köyün ismini kendisinin bizzat koyduğunu, İran Şahı'na jest olarak teklif ettiğini ve Nevruz ismini aldığı bilinir." diye konuştu.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay da her sene babası İbrahim Bodur'u anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Babasının yöreyle bütünleştiğini ve köyüne çok önem verdiğini dile getiren Okyay, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle köyümüzün hayrını da yine burada yapıyoruz. Dolayısıyla biz anma programımızı hayrımızla birleştirdik. Babamı 23 Mayıs'ta kaybetmiştik. 7'nci vefat yılı. Burada tüm bölge halkımızla bir araya geldik. Herkes katıldı çok şükür. Ailemiz adına herkese teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim bütün amacımız bölgenin refahı ve İbrahim Bey gibi örnek kişilerin gençlere örnek olması. İbrahim Bey gibi kişilerin sayısının artması. Aile olarak bunu çok önemsiyoruz. İbrahim Bey bir kişiydi ama inşallah önümüzdeki yıllarda sayıları binler olur ve bölgemiz böyle değerleri yetiştirir bundan sonra da inşallah."

Anma programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İYİ Partiden Çanakkale Milletvekili seçilen Rıdvan Uz, 27. Dönem AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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