AK Parti Grup Başkanvekili Turan, oyunu Çanakkale'de kullandı:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.

Bülent Turan, babası Sadettin, annesi Sebahat, eşi Kevser ve oğlu Ali Asaf Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Oyunu ailesiyle 1014 numaralı sandıkta kullanan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu söyledi.

Bugün de bir bayram gününün yaşandığını ifade eden Turan, "Çanakkale'mizde kampanya döneminde de bir olağanüstü sorun olmadı. Bugün de bize gelen bilgiye göre bir olağanüstü durum yok. İnşallah hayırlısıyla milletimiz oyunu kullanacak. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak. Çıkan sonuca da hep beraber saygı duyacağız. Ama ben milletin irfanına, izanına güveniyorum. En doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah seçimler kazasız, belasız, demokrasiye uyan, bizim demokratik kültürümüze uyan şekilde nihayete erecektir. Zaten biliyorsunuz tek pusula, iki mühür. Dolayısıyla çok daha hızlı bir sayım olacaktır. Sonuçlar daha erken belli olacaktır. Çok geç saatlere kalmadan tüm milletimiz kararını öğrenecektir." diye konuştu.

Turan, başta gazeteciler olmak üzere herkesi oy kullanmaya davet ederek, "Sakın oy kullanmaya geç kalmayalım. Saat 17.00'ye kadar oyumuzu kullanalım. Mutlaka başta basın mensuplarımız, görev yapan arkadaşlarımız, tüm milletimize söylüyorum, oylarını kullansınlar. Bazen yoğunluktan, görevin ağırlığından ihmal edilebilir. Mutlaka herkes görevini yapsın, oyunu kullansın." dedi.

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