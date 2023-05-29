Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Elma (sanayi tipi) Kg 5,07 HTS Mısır (yanık) Kg 1,20 MTS Buğday (yemlik) Kg 5,50 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 95,00 MTS Zeytin Kg 32,90 MTS Pancar Kg 7,00 MTS Lahana Kg 5,50 MTS Bakla Kg 45,02 MTS Fasulye Kg 3,50 MTS Ispanak Kg 10,00 MTS Pırasa Kg 8,00 MTS Roka Kg 5,00 MTS Kuru nane Kg 4,00 MTS İnek sütü Litre 10,74 MTS Koyun sütü Litre 19,78 MTS Keçi sütü Litre 13,99 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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