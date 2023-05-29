Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|5,07
|HTS
|Mısır (yanık)
|Kg
|1,20
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|5,50
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|32,90
|MTS
|Pancar
|Kg
|7,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|5,50
|MTS
|Bakla
|Kg
|45,02
|MTS
|Fasulye
|Kg
|3,50
|MTS
|Ispanak
|Kg
|10,00
|MTS
|Pırasa
|Kg
|8,00
|MTS
|Roka
|Kg
|5,00
|MTS
|Kuru nane
|Kg
|4,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,74
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,78
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,99
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış