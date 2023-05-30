Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,80 HTS Buğday (kırmızı sert) Kg 6,50 HTS Kuru soğan Kg 5,62 MTS Patates Kg 4,54 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 69,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 93,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 76,75 MTS Akivades Kg 92,92 MTS Kum şırnalı Kg 59,05 MTS İnek sütü Litre 11,21 MTS Koyun sütü Litre 19,90 MTS Keçi sütü Litre 13,49 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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