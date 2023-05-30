Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,80
|HTS
|Buğday (kırmızı sert)
|Kg
|6,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,62
|MTS
|Patates
|Kg
|4,54
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|69,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|93,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|76,75
|MTS
|Akivades
|Kg
|92,92
|MTS
|Kum şırnalı
|Kg
|59,05
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,21
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,90
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,49
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış