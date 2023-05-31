Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

AA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Balıkesir'de taraftarlar kutlama yaptı. Gönen ilçesinde de Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ne çıkan taraftarlar konvoy yaparak tezahüratlarda bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.


- Çanakkale

Çanakkale'de sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp, meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.


- Bilecik

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Bilecik’te de coşkuyla kutlandı. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Bilecik caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attı.


- Kütahya

Kütahya'da Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Zafer Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar takımlarının marşları eşliğinde Atatürk Bulvarında yürüyüş yaptı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoy oluşturdu.


- Yalova

Yalova'da toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde meşalelerle kortej eşliğinde Gazipaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Buradaki Kent Müzesi önünde ellerinde bayraklarla Galatasaray marşlarını söyleyen taraftarlar, daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu.

Emniyet güçleri de her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemlerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen kurtarıldı
AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, Belediye Başkanı Gökhan'a tepki
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den, Belediye ...
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.