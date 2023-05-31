Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

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BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Balıkesir'de taraftarlar kutlama yaptı. Gönen ilçesinde de Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ne çıkan taraftarlar konvoy yaparak tezahüratlarda bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.





- Çanakkale

Çanakkale'de sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp, meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.





- Bilecik

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Bilecik’te de coşkuyla kutlandı. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Bilecik caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attı.





- Kütahya

Kütahya'da Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Zafer Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar takımlarının marşları eşliğinde Atatürk Bulvarında yürüyüş yaptı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoy oluşturdu.





- Yalova

Yalova'da toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde meşalelerle kortej eşliğinde Gazipaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Buradaki Kent Müzesi önünde ellerinde bayraklarla Galatasaray marşlarını söyleyen taraftarlar, daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu.



Emniyet güçleri de her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemlerini aldı.

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