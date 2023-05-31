Çanakkale'de yaklaşık iki ayda 180 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de iki aya yakın süreçte polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarında 180 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 4 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde 168 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 180 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 234 gram sentetik kannabinoid, 195 gram esrar, 85 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 8 gram kokain, 4 gram eroin, 41 adet sentetik ecza, 17 adet ecstasy hap, 9 tabanca ile 139 mermi ve 4 hassas terazi geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 10 kişiden 8'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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