Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yumurta
|Tane
|2,67
|HTS
|Beyaz peynir (700 gram)
|Adet
|45,20
|İHR
|Keçi peyniri (300 gram)
|Adet
|55,23
|İHR
|Labne (400 gram)
|Adet
|22,60
|İHR
|Tulum peyniri
|Kg
|171,50
|İHR
|Otlu peynir
|Kg
|160,00
|İHR
|Erik
|Kg
|24,01
|MTS
|Kiraz
|Kg
|30,61
|MTS
|Kayısı
|Kg
|22,29
|MTS
|Sakatat (büyükbaş)
|Kg
|55,00
|MTS
|Elma
|Kg
|9,18
|MTS
|Marul
|Kg
|6,12
|MTS
|Kabuklu ceviz
|Kg
|60,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,68
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,50
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat