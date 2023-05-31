Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Yumurta Tane 2,67 HTS Beyaz peynir (700 gram) Adet 45,20 İHR Keçi peyniri (300 gram) Adet 55,23 İHR Labne (400 gram) Adet 22,60 İHR Tulum peyniri Kg 171,50 İHR Otlu peynir Kg 160,00 İHR Erik Kg 24,01 MTS Kiraz Kg 30,61 MTS Kayısı Kg 22,29 MTS Sakatat (büyükbaş) Kg 55,00 MTS Elma Kg 9,18 MTS Marul Kg 6,12 MTS Kabuklu ceviz Kg 60,00 MTS İnek sütü Litre 10,68 MTS Keçi sütü Litre 13,50 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

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