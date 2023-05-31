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Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
YumurtaTane2,67HTS
Beyaz peynir (700 gram)Adet45,20İHR
Keçi peyniri (300 gram)Adet55,23İHR
Labne (400 gram)Adet22,60İHR
Tulum peyniriKg171,50İHR
Otlu peynirKg160,00İHR
ErikKg24,01MTS
KirazKg30,61MTS
KayısıKg22,29MTS
Sakatat (büyükbaş)Kg55,00MTS
ElmaKg9,18MTS
MarulKg6,12MTS
Kabuklu cevizKg60,00MTS
İnek sütüLitre10,68MTS
Keçi sütüLitre13,50MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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