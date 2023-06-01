AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Belediye Başkanı Gökhan'a bavullu cevap

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkan Naim Makas, içine cd, fotoğraf, pirinç ve helva koyduğu mor bavulu Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a ulaştırmak üzere belediye meclis üyelerine teslim etti.

Makas, partisinin il başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Makas, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın seçimden önce kendisine "bavulunu toplamaya başla" dediğini hatırlattı. Mor bir bavulun içine cd, fotoğraflar, pirinç ve helva koyan Naim Makas, bunu Belediye Başkanı Gökhan'a verilmesi için meclis üyelerine teslim etti.

Mor bavulun halkın iradesiyle sandığa gömülenlere bir cevap niteliğinde olacağını ifade eden Naim Makas şunları kaydetti:



"Seçimden önceki ifadeleriyle ‘bavulunu toplamaya başla’ diyen merkez ilçenin Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a bavullu cevabımız olacaktır. Öncelikli olarak belediye başkanını, bu tehditkar, nobran, sevimsiz ve hadsiz cümlesinden ötürü esefle kınadığımızın bilinmesini istiyor ve eklemek istiyoruz, Başkan Gökhan, biz sizlerin kasetlerle tehdit ettiğiniz arkadaşlarınıza benzemeyiz. Sizin bavullu tehditlerinize bizim dünyamızda asla yer yok. Kişileri, düşünceleri, fikirleri ve tercihlerinden dolayı ötekileştirme çabalarınızın cevabı YSK’nın web sitesinden mevcuttur. Unuttuysanız girip bakabilirsiniz. Bavul söylemi ve tehditlerinizi aynen size iade ediyoruz. İşte bu mosmor bavul o bavuldur. Şimdi gelelim sizin bavula Gökhan Başkan, siz zahmet etmeyin, biz şimdi sizin için bu bavulu toplayacak ve sizlere ulaştıracağız."

Bavul, AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyeleri tarafından Çanakkale Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a teslim edilecek.

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