Çanakkale Ticaret Borsası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg24,00HTS
Pirinç (Osmancık)Kg29,50HTS
Pirinç (baldo)Kg30,00HTS
Pirinç (kırık)Kg10,00HTS
Pirinç kepeğiKg7,83HTS
Buğday (aşurelik)Kg16,95HTS
Buğday yarmasıKg15,00HTS
ZeytinKg70,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg80,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg92,93MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg58,21MTS
Sakatat (küçükbaş)Kg180,00MTS
ElmaKg7,15MTS
İnek sütüLitre11,00MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre12,00MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de Türkmenistan uyruklu üniversite ...
Türkan'ı öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Türkan'ı öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet ...
Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Belediye Başkanı Gökhan'a bavullu cevap
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Belediye ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de yaklaşık iki ayda 180 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de yaklaşık iki ayda 180 uyuşturucu ...
Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs ...
Troyalı kadınların takıları Avrupa'dan ödüllü müzede sergileniyor
YEREL HABERLER Troyalı kadınların takıları Avrupa'dan ödüllü müzede ...
ÇOMÜ Hastanesi'nde kapalı yöntemle anevrizma onarımı tedavisi uygulandı
YEREL HABERLER ÇOMÜ Hastanesi'nde kapalı yöntemle anevrizma onarımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.