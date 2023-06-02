Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|29,50
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,00
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|10,00
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|7,83
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|16,95
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|15,00
|HTS
|Zeytin
|Kg
|70,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|80,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|92,93
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|58,21
|MTS
|Sakatat (küçükbaş)
|Kg
|180,00
|MTS
|Elma
|Kg
|7,15
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,00
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış