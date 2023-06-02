Çanakkale'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mehmet Türk yönetimindeki 45 ABL 04 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak idaresindeki 42 Y 7401 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Şenay Şentürk (20), Sevgi Türk, Fadime Şentürk ve Halit Türk yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şenay Şentürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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