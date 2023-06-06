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Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, enerjisini güneşten sağlamaya başladı

AA

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, enerjisini güneşten sağlamaya başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında (ÇTSO) şubat ayında devreye alınan güneş enerji sistemi (GES) ile oda binasının enerjisi güneşten sağlanmaya başlandı.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, temiz ve sürdürülebilir enerji verimliliği konusunda çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Sürdürülebilir bir dünya için karbon salınımını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla bir adım attıklarını vurgulayan Aydoğdu, "Odamızın çalışmalarını sürdürürken ve üyelerimize hizmet verirken başta dünyamıza, ülkemize, ilimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple öncü bir yaklaşım sergileyerek yenilenebilir enerji verimliliği sağlayan yatırımlara odaklandık ve kurulumu tamamlanan GES sistemini şubat ayı itibariyle devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada elektriğin halen linyit, doğal gaz, petrol, maden kömürü ve asfaltit gibi yenilenemez enerji kaynaklardan karşılandığını hatırlatan Murat Aydoğdu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çanakkale’mize borcumuz olduğunuz düşünerek hizmet binamızın çatısına 700 metrekarelik bir alana 170 adet panel kurduk. Odamızın yıllık elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz. Böylece hem üyelerimize hem de halkımıza örnek olarak toplum bilincini artırmayı görev edindik. Güneş, masrafsız ve sınırsız bir kaynak. Kanunlarla belirlenecek yeni kurallar ve yoğun teşviklerle birlikte bu kaynaktan fayda sağlamaya ve sistemi yaygınlaştırmaya odaklanmalıyız. Güneşten enerji elde etme sisteminin kurulumu başta maliyetli olabiliyor. Bu sebeple teşvik ve destek konuları üzerinde duruyoruz."

Aydoğdu, ÇTSO olarak devreye alınan GES ile 100 kW kurulu güçle enerji elde etmeye başladıklarına işaret ederek, "Bu doğrultuda yaptığımız yatırımımız 36 ayda kendini amorti edecek. Şubat ayında devreye alınan sistemimiz üç ayda elektrik tüketimimizin yüzde 72,68’ini karşıladı. Odamızın enerji ihtiyacını çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayarak hem geleceğimizi kazanıyor hem de maddi fayda sağlıyoruz. Bu sebeple, doğrudan sağladığımız faydaları rahatlıkla aktararak, üye işletmelerimizi, sanayi kuruluşlarımızı, paydaşlarımızı ve kamu kurumlarımızı da temiz ve verimli enerji sağlayan sistemler kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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