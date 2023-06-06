Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-61" gemisi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.