Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-61" gemisi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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