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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'nin su altındaki zengin tarihi değerleri çalıştayda ele alındı

AA

Çanakkale'nin su altındaki zengin tarihi değerleri çalıştayda ele alındı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün suların derinliklerinde yatan gemi ve denizaltı enkazları bir zaman kapsülü niteliğinde bizleri 108 yıl öncesine götüren önemli birer bilgi kaynağıdır." dedi.

Tarihi Alan Başkanlığınca, Dünya Okyanus Günü ile Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale'deki bir otelde "Tarihin derinliklerini keşfet" temalı çalıştay düzenlendi.

Kaşdemir, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'na yön veren cephelerden Çanakkale Savaşları'nın, dünya askeri ve siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın önemli bir bölümünün denizlerde gerçekleştiğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bugün suların derinliklerinde yatan gemi ve denizaltı enkazları bir zaman kapsülü niteliğinde bizleri 108 yıl öncesine götüren önemli birer bilgi kaynağıdır. Suyun altında veya karada olsun kültürel miras kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve somut olmayan değerlerin tümüdür ve kültürel miraslarımızı korumak hepimizin görevidir. 'Bilinmeyeni kimse koruyamaz' mottosu doğrultusunda başkanlığımız 2018 yılından itibaren Birinci Dünya Savaşı'nda batan deniz araçlarının tespiti ve belgelenmesine yönelik çalışmalar başlatmıştır. Çalışmalar kapsamında 150 kilometrekarelik alanın tamamında tarama yapılarak savaştan kalan tüm batıkların tespiti gerçekleştirilmiştir. 11 savaş batığı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Kültürel miras olarak tescillenen batıklarla toplam 21 gemi enkazını içeren Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı, Birinci Dünya Savaşı temalı su altı müzesi olarak dalış meraklılarının ziyaretine açılmıştır."

- Geçen yıl 4 bin 340 dalgıç Çanakkale bölgesinde dalış yaptı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da Çanakkale bölgesinde 10 dalış merkezi bulunduğunu dile getirdi.

Araştırmalarında geçen yıl 4 bin 340 dalgıcın bu bölgede 8 bin 610 dalış yaptığını öğrendiklerini aktaran Aydın, "Çocuk dalışı, teknik dalış ve dalış turizminin parlayan yıldızı olan Çanakkale ilimizin önümüzdeki yıllarda 20 binli rakamlara ulaşacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall ise ülkesi ile Türkiye'nin ortak değerlere sahip olduğunu belirtti.

Su altındaki batıkların ortak tarihin değerli demirbaşları olduğunu anlatan Hall, "Birinci Dünya Savaşı batıklarının korunması ve turizme açılmasında da en önemli unsur Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı'dır. Sualtı Milli Parkı yakınlarında 108 yıl önce batmış Avustralya Kraliyet Donanmasına ait AE2 denizaltısının Avustralya tarihi için önemi büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından çalıştayda Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, daire müdürleri, su altı sporcuları ile yurt dışından gelen konuklar katıldı.

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