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GÜNCELLEME - "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

AA

GÜNCELLEME - "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda jandarma personeli şehit oldu

ÇANAKKALE (AA) - Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

- Çanakkale'deki ailesine şehadet haberi verildi

Ceylan'ın Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Çamdibi köyünde babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'ın yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Ceylan ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 1 çocuk babası şehit uzman çavuş Aydın Ceylan'ın Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Yenice'nin Çamdibi köyünde toprağa verileceği bildirildi.


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