Çanakkale açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Yeni kalp nakli yöntemi daha çok hastayı kurtarabilir

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda farklı ülkelerden 114 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik botlar tespit etti.

Ekiplerin mobil radar "MORAD-8"in desteği, "TCSG-6", "TCSG-28" ve "KB-20" botlarının katılımıyla düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan, Kongo, Suriye, Filistin, Orta Afrika, Haiti ve Angola uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.