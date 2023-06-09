TMO Genel Müdürü Güldal, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Çanakkale Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Güldal ve beraberindeki heyet, ziyaretinde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz tarafından karşılandı.

Ziraat Odası başkanları ve sektör üyeleriyle bir araya gelen Güldal, Çanakkale Ticaret Borsası'nda sektör paydaşlarıyla buluşmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Borsa Başkanı Abdullah Deniz ise "Çanakkale’miz tarımda oldukça iddialı bir il. Bölgemizin coğrafik yapısı ve iklimsel özelliklerinden dolayı ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Bizler de tarım sektörünün paydaşları olarak iyi ilişkiler ve işbirlikleri içerisinde ilimiz ve ülkemiz üretimine değer katan çalışmalarda yer alarak, elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.

Ziyarette, TMO Bandırma Bölge Müdürü Salih Aksu, Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Maraş ve Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Erol, sektör kurulu üyeleri Ali Deniz ve Zakir Tanrıkulu hazır bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.