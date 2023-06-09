Küçükkuyu’da deniz dibi temizliği yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Küçükkuyu Limanı’nda düzenlenen temizlik etkinliğine Sahil Güvenlik DEGAK personeli, SEA Dalış Merkezinden gönüllü dalgıçlar ve BASKİ’den gelen dalgıçlar destek verdi.

Suya giren 8 kişilik ekip, bir saat boyunca denizde dip temizliği gerçekleştirdi. "Temiz Deniz, Temiz Dünya" teması ile hazırlanan programda ayrıca okullardan gelen öğrenciler de öğretmenleriyle kıyı temizliğine katıldı.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi ve çevremizi temiz tutmak her bireyin görevidir. Doğayı sevelim, yeşili koruyalım diyerek, herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşamını sürdürmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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