Gelibolu'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri, Dost Patiler Grubu ve Gelibolu Platformunun etkinliğiyle tamamlandı.

Etkinliklerin son gününde Feneraltı sahili Çınaraltı mevkisinde çevre temizliği yapıldı.

Ardından Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Doğan eşliğinde farkındalık amaçlı geri dönüşüm defilesi sundu.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı maskotu Atıkcan ile öğrencilerin kurduğu diyalogla, çevre bilinci konusu detaylandırıldı.

Daha sonra kuş gözlemcisi Cenk Polat, nesli tükenme tehlikesinde olan şah kartalı hakkında bilgiler verdi.

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