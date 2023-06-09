Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,65 HTS Pirinç (luna) Kg 18,50 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 28,50 HTS Pirinç (baldo) Kg 30,34 HTS Buğday (aşurelik) Kg 14,00 HTS Buğday silajı Kg 0,94 MTS Kuzu göbeği mantarı Kg 126,25 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 80,64 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 95,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 82,86 MTS İnek sütü Litre 11,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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