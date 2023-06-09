Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,65
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,50
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|28,50
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,34
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,00
|HTS
|Buğday silajı
|Kg
|0,94
|MTS
|Kuzu göbeği mantarı
|Kg
|126,25
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|80,64
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|82,86
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış