ÇOMÜ'nün "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik Projesi" ekibi Hatay'a uğurlandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından afet bölgesi için hazırlanan "Bilim Her Yerde" özel destek çağrısı kapsamında "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik Projesi" ekibini deprem bölgesine uğurladı.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın’ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, 11 akademisyen, eğitmen ve idari personel ile 41 kişilik ekip 3 gün boyunca 11 farklı atölye etkinliği yapacak.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Belediyesince tahsis edilen araçla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Hüdayi konteyner kentine gidecek proje ekibinden etkinliğe ilişkin bilgi aldı.

Ekibe güzel ve sorunsuz bir yolculuk dileğinde bulunan Erenoğlu, "Yolunuz açık olsun. Orada yapacağınız etkinlikler hem ülkemiz için hem de üniversitemiz için çok kıymetli. Bizler burada sizleri bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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