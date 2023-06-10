Lapseki'de 38. Geleneksel Kiraz Festivali 19 Haziran'da başlayacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 38'incisi düzenlenecek Geleneksel Kiraz Festivali'nin programı açıklandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 19 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

Kortej yürüyüşü ile vatandaşlarla ilçe turu yapacaklarını belirten Yılmaz, "Akşam 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Roman orkestrası ve halk oyunları gösterisi var. 20 Haziran Salı sahilde yelken yarışları yapılacak. Aynı gün kiraz yarışması gerçekleştirilecek. 21 Haziran'da kordonda minikler futbol turnuvası yapılacak. Akşam ise Cengiz Kurtoğlu konserini yapacağız. 23 Haziran Cuma günü saat 14.00’te İskele Camisi'nde ilçe hayrını yapacağız." dedi.

Yılmaz, festival sayesinde ilçenin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan kirazın tanıtımına büyük katkı sağlandığını hatırlatarak, amaçlarının kirazın marka haline gelip ilçe esnafına bu sayede destek sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.

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