Çanakkale'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çan'ın Göle köyünden Çanakkale il merkezindeki bir düğüne katılmak üzere yola çıkan Bayram Çakır idaresindeki 17 HJ 970 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan araca çarpmamak için Etili köyü yakınlarında manevra yaptı.



Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, araçta bulunan Hacer T, Ayşe D. ve Ecrin Nur Ç. yaralandı.

Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hacer T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.