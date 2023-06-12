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"Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Camii ve Camii Hazireleri Sempozyumu" düzenlendi

AA

"Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Camii ve Camii Hazireleri Sempozyumu" düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası tarafından "Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Camii ve Camii Hazireleri Sempozyumu" düzenlendi.

Çanakkale'de yer alan çok sayıda tarihi eserin turizme kazandırılması, restorasyon ve tarihi süreci gibi konuların ele alındığı sempozyum ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü Troia Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sempozyum düzenleme kurulu adına ÇOMÜ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker açılış konuşmasını yaptı.

Ardından Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Cihan Müşterioğlu, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdür Vekili Abdüssabır Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci günü Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde yapılacak sunumlarla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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