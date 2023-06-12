ÇOMÜ Ezine Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Manap Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, akademisyenler ile idari personel katıldı.

Rektör Erenoğlu, törende bir konuşma yaptı.



Okul birincisi olan Büşra Şenel'e mezuniyet belgesi ve hediyesi Belediye Başkanı Yüksel ve Rektör Erenoğlu tarafından verdi.

Tören, okul binasının önünde kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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