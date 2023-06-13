Gelibolu’da afet gönüllüleri eğitimleri tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Kent Konseyi tarafından oluşturulan mahalle afet çalışma grubu gönüllülerinin eğitimleri tamamlandı.

Deprem ve afetler sonrası daha etkin ve daha çabuk kurtarma çalışmalarının başlatılması ve afetlere karşı bilincin arttırılmasına yönelik yapılan eğitim iki grup halinde gerçekleştirildi.

Eğitmen Fitnat Ünal, gazetecilere, eğitimin teorik ve pratik olarak iki aşamada tamamlandığını söyledi.

Eğitimlerde temel afet bilinci, ilk yardım bilgisi, temel yangın bilgisi, temel psikolojik destek, temel hafif arama kurtarma gibi eğitimlerin verildiğini anlatan Ünal, "Şu anda Gelibolu’da tam bilgi donanımlı 50 afet gönüllümüz var. Sadece pratik bilgi alan gönüllülerimizden de pratik ve uygulamalı eğitimlerini alıp, tamamlayacak olan grubumuz da var. Bu sayımız daha da artacak. Temmuz ayı sonlarına doğru hazırlayacağımız bir törenle bu mahalle afet eğitim gönüllülerimiz yeminlerini edip, sertifikalarını alarak, afet gönüllü eğitim gurubuna katılacaklar." dedi.

Gönüllülerden Zehra Irk Gürel ise "Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek, bir gün birinin hayatına dokunmanın ve ona küçük de olsa bir katkımızın olabileceğini düşünerek eğitime katıldım. Eğitimlerimiz çok iyi geçti. Ne çok yanlış bilgimizin olduğunu bu eğitimlerde öğrendim. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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