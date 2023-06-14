Yenice çileğinde rekolte ve verim üreticiyi memnun etti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Yenice ilçesinde örtü altında ve tarlada yetiştirilen çileğin hasadı sürüyor.

İlçedeki açık ve kapalı alanda yapılan çilek yetiştiriciliğinden yaklaşık 35 bin ton ürün elde ediliyor. Yenice çileği tadı, kokusu ve parlak kırmızısı rengiyle ilgi görüyor. Bu sene rekolte ve verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Çınarcık köyünde sera altında ve tarlada çilek yetiştiriciliği yapan Ali Demirel (53), AA muhabirine, 15 yıldır çilek üretimiyle ilgilendiğin söyledi.

5 dönüm kapalı, 5 dönüm açıkta olmak üzere 10 dönüm alanda çilek yetiştirdiğini belirten Demirel, "Nisan ayı sonunda hasada başladım. Ürünümü kendim pazarlıyorum. Çan, Biga ve Çanakkale Esenler olmak üzere üç pazara gidiyorum. Kilosunu 40 liradan satıyorum. Yenice çileği aromasıyla, tadıyla diğer bölgelere göre daha güzel olduğu için pazarlamada pek sıkıntı yaşamıyorum." dedi.

Yaz aylarında tarım alanlarında yevmiye ile çalıştığını belirten Necmiye Işık ise "Biz tarla işi, çilek işi yapıyoruz. Temizliği, toplaması, bıyık kesmesi ve her türlü işçiliğini yapıyoruz. Günlük 300 lira yevmiye alıyoruz. 8 saat çalışıyoruz." diye konuştu.

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