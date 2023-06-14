Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Beyaz peynir Kg 150,00 İHR Koyun peyniri (350 gram) Adet 64,20 İHR Keçi peyniri (300 gram) Adet 64,20 İHR Labne Kg 60,00 İHR Tulum peyniri Kg 215,00 İHR Otlu peynir Kg 166,00 İHR Süzme bal Kg 77,88 MTS Kuru soğan Kg 5,09 MTS Patates Kg 5,10 MTS İnek sütü Litre 11,07 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

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