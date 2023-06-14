Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Beyaz peynir
|Kg
|150,00
|İHR
|Koyun peyniri (350 gram)
|Adet
|64,20
|İHR
|Keçi peyniri (300 gram)
|Adet
|64,20
|İHR
|Labne
|Kg
|60,00
|İHR
|Tulum peyniri
|Kg
|215,00
|İHR
|Otlu peynir
|Kg
|166,00
|İHR
|Süzme bal
|Kg
|77,88
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,09
|MTS
|Patates
|Kg
|5,10
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,07
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat