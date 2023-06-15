Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 669. yıl dönümünde Gelibolu'da Ece Bey anıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 669. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki anma töreninde, Vali İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, Ece Bey'in kabrine çiçek bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.

Ece Bey'in biyografisi ve tarihteki öneminin anlatıldığı tören, mehter takımının gösterileri ve pilav ikramının ardından sona erdi.

Törenler yarın Lapseki'ye bağlı Çardak beldesi ile Gelibolu'da düzenlenecek anma programlarıyla devam edecek.





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