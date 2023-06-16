Kuzey Ege ve Güney Marmara adaları 9 günlük bayram tatiline hazır

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - BURAK AKAY / MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege ve Güney Marmara adalarındaki işletmelerde 9 günlük Kurban Bayramı tatili rezervasyonları yoğunlaştı.

İdari izinle 9 güne uzatılan tatil öncesi Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarındaki turizm işletmelerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, AA muhabirine, ev pansiyonculuğuyla başlayıp nitelikli turizme dönüşen süreçte ilçenin önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Nitelikli turizm için sezon öncesi hazırlıklara başladıklarını belirten İpek, bu amaçla tüm paydaşlarla bir araya gelip neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği konularını ele aldıklarını aktardı.

Sineklerle mücadeleden çöp toplamaya kadar tüm konuların turizm faaliyetinde bulunanları ilgilendirdiğini anlatan İpek, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı süreci için de yine Ramazan Bayramı'ndan alınan sorunsuz tecrübeyle belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bayramla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Kurban Bayramı'nda bütün misafirlerimizi Gökçeada'ya bekliyoruz. Biz hazırız. Bu yaz Gökçeada'nın çok kalabalık ve çok iyi bir sezon geçireceğine inancımız tam. Bütün turistlerimizi, bütün misafirlerimizi Gökçeada'ya bekliyoruz. İyi, keyifli bir tatil geçireceklerinden de şüpheleri olmasın."

İpek, tatilin 9 güne uzatılmasının ardından bu dönem için turistik işletmelere talebin daha da yoğunlaştığına dikkati çekti.

İlçedeki işletmelerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile devamındaki hafta sonunu kapsayan 3 günlük süreçte yüzde 100 doluluğa ulaştığını bildiren İpek, "19 Mayıs bizim sezon öncesinde bir antrenmanımız gibi oldu. İşletmelerimiz bu 3 gündeki verimlilik oranında eksiklerini görüp daha iyi bir hazırlık içine girdi. Çok iyi durumdalar. Bizim şu anda doluluk oranımız çok yüksek. Önceden rezervasyonlarımız yapıldı. Gelen misafirlerimize şunu kesinlikle tavsiye ediyorum, tesislere rezervasyon sormadan plan yapmasınlar çünkü ciddi bir doluluk oranına sahibiz." diye konuştu.

- Gökçeada ile Bozcaada arasındaki "tatlı rekabet"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da ilçede yüksek bir taleple karşılaştıklarını dile getirdi.

Bayram rezervasyonlarında tüm tesislerde tam doluluğa yaklaşıldığını kaydeden Aylı, şu bilgileri verdi:

"Ciddi bir talep var. Zaten bunu Ramazan Bayramı'nda da gördük. Ramazan Bayramı'nda tesislerimizin önemli bir kısmı açıldı ve doluluk oranı iyiydi. Kurban Bayramı'nda da zaten hem okulların kapanması hem havanın müsait olması, seçimlerin bitmesi gibi etkenlerle artık bunalan şehir insanı, büyükşehirlerde yaşayan insanlar, Gökçeada'ya gelecek. Turist çeşitliliğimiz de arttı. Eskiden sadece İstanbullular gelirdi, İstanbul'dan turist alırdık. Şu anda Edirne'den, Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan çok gelen var. Trakya bölgesinden çok gelen var. Geçen sene 900 binler çıtasına geldi ziyaretçi sayısı. Gökçeada, Çanakkale'nin Bozcaada ile beraber en büyük turizm lokasyonu unvanını elinde tutuyor. Biz ikinci sıradaydık ancak bu sene Bozcaada'yı geçebiliriz 1 milyon turisti ağırlayarak. İnşallah iyi bir sezon bekliyoruz."

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, uzun yıllardır yoğunluğu iyi deneyimlemiş işletmeciler olarak konuklarını en güzel ve sorunsuz şekilde ağırlama çabasında olduklarını belirtti.

Otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu ise Bozcaada'nın son 10 yıllık süreçte en çok talep gören rotalar arasında yer aldığına işaret etti. Bundan memnuniyet duyduklarını söyleyen Terzioğlu, "Burası çok önemli bir ada. Her sıcaklığa sahip denizi, pırıl pırıl plajlarıyla konuklarını adeta büyülüyor. Özellikle tatil dönemlerinde yoğun talep alıyoruz." dedi.

- "Kurban Bayramı'ndan sonra adalarımızdaki yoğunluk devam edecek"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının özellikle yaz sezonlarında büyük ilgi gördüğünü, uzun süreli bayram tatillerinin de yoğun geçtiğini anlattı.

Tatilcilerin adalara gelmeye başladığını belirten Aksoy, "Kurban Bayramı dolayısıyla bütün otellerimiz, pansiyonlarımız ve kamp alanlarımızda rezervasyonlarımız dolu. Gelecek misafirlerimize tertemiz adalarımızda tatil yapacakları müjdesini veriyorum. Bizler belediye olarak 7/24 çalışıyoruz. Tüm yaz durmadan çalışacağız, herkesi adalara bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra adalarımızdaki yoğunluk devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Nilgün Cura Gökser ise Kovid-19 salgını sonrası turizm sektörünün kademeli olarak toparlanmaya başladığını dile getirdi.

Geçen yıl turist hareketliliğinin, salgın öncesi dönemlere yaklaştığını bildiren Gökser, "Bu yaz turizm sezonunda daha olumlu bir tablo bekliyoruz. Yabancı turistlerin Türkiye'ye ilgisi ve iç turizm hareketliliğindeki canlanma, otellerin ve turizm işletmelerinin talebi karşılamalarına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.





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