Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 669. yıl dönümü Çanakkale'de kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 669. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Çardak beldesinde düzenlenen program, Gazi Yakup Bey Türbesi başında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua sonrasında, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığında görevli Albay Osman Tolga Kılınçarslan Gazi Yakup Bey'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Katılımcılar daha sonra mehteran takımı eşliğinde Çardak Sahili'ne geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çardak Belediye Başkanı Semerci, Çardak'ın, Çanakkale Boğazı'nın kuzeyinde yer alan bir belde olduğunu belirterek, "Burası Asya ile Avrupa’nın göz göze geldiği şirin bir belde olup, Türk ve Osmanlı tarihi içerisinde çok önemli bir hadiseye şahit olmanın haklı gururunu bizlere yaşatmaktadır. 669 yıl öncesine dayanan bu hadise, bu tarihi olay bizim için önemli bir yer tutmaktadır." dedi.

Daha sora halk oyunları gösterisi yapıldı.

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