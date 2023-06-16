Çanakkale Valisi Aktaş Lapseki ve Gelibolu kaymakamlıklarını ziyaret etti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ve Gelibolu kaymakamlıklarını ziyaret etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Lapseki ilçesine giden Aktaş, Lapseki Kaymakamlığını ziyaret etti.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Vali Aktaş, bir süre Kaymakam Emre Öztürk ile görüştü.

İlçenin genel durumu ve kamu yatırımları hakkında bilgi alan İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Öztürk'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Gelibolu ilçesine geçen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet burada Kaymakam Bekir Abacı tarafından karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk'ün de eşlik ettiği ziyarette Vali Aktaş, Bekir Abacı'dan ilçede yapılan çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Abacı'ya başarı dileğinde bulunan İlhami Aktaş daha sonra ilçeden ayrıldı.

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