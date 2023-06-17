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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

AA

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Barbados bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

İstanbul'dan Norveç'e giden 90 metre uzunluğundaki "Senara" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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