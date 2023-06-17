Gökçeadalı balıkçı 1,5 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında fener balığı avladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 1,7 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında fener balığı yakaladı.

Özdemir, balık avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle denize açıldı.

Zürafa Kayalıkları mevkisi açıklarına gelen İlker Özdemir, burada ağlarını suya bıraktı.

Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra çektikleri ağda takılı yaklaşık 1,7 metre boyunda ve 50 kilogramlık fener balığı olduğunu fark etti.

Balığı güçlükle tekneye alan İlker Özdemir, balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.

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