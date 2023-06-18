Çanakkale Valisi Aktaş'tan Babalar Günü mesajı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, yarınların ümidi olan çocukları geleceğe hazırlamada özverili şekilde çalışan ve çaba harcayan babaların karşılıksız fedakarlıklarıyla şefkatin ve özverinin timsali olduğunu belirtti.

Yaşamın her anında varlıklarıyla aileye güç katan babaların, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için büyük sorumluluk üstlenerek sevgi ve saygının en güzelini hak ettiğini vurgulayan Aktaş, "Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum."

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