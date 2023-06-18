Çanakkale Valisi Aktaş'tan şehit babalarına "Babalar Günü" ziyareti

En güzel ve duygusal Babalar Günü mesajları

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aktaş, 1994'ta Manyas’ta uçağın düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Oktay Güngördü’nün babası Mustafa Kemal Güngördü ile düzensiz göçmen sevkiyatı esnasında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Damlama mevkisinde trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun babası Hasan Eroğlu’nu ziyaret etti.

Şehit babalarıyla bir süre sohbet eden İlhami Aktaş, şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, "Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere vatana, millete ‘hayırlı evlat’ yetiştirme gayretinde olan babalarımızın 'Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim her birine sağlıklı uzun ömürler versin." dedi.

Güngördü ve Eroğlu da Vali Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlhami Aktaş'a ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Harun Hazır eşlik etti.

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