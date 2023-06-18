Biga'da 100 dönüm ekili arazi yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde buğday ekili 100 dönüm arazi yandı.
Çakırlı köyü Kayalıca mevkisinde buğday ekili bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Biga Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle söndürüldü.
Köy Muhtarı Mehmet Ali Çimen, gazetecilere, yangında 13 kişiye ait 100 dönüm arazinin yangında zarar gördüğünü söyledi.
Çimen, yangının yırtıcı bir kuşun elektrik tellerine temas etmesinden çıktığının tahmin edildiğini anlattı.