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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

AA

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu can salı ve lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen, Somali, Filistin, Afganistan ve Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-6" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 65 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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