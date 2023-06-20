Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 38. Kiraz Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Festival, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle sürdü.

Yılmaz, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, bu yıl da festival heyecanı ve coşkusunu paylaştıkları için yaşadıkları mutluluğu belirtti.

Lapseki'yi tanıtmak ve geleneklerini yaşatmak için festivallerin önemine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalde, minder güreşleri, yelken yarışları, futbol turnuvası, yemek yarışması, halk oyunları gösterileri, Roman orkestrası ile coşkulu etkinlikler planladık. Yöresel Ürünler Fuarı ile Tarım, Hayvancılık ve Otomotiv Fuarı düzenledik. Kirazımızın tadını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez, hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli kirazlarından biri. Kirazımızın pazar ya da tanıtım gibi bir sorunu olmamakla birlikte geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz kiraz yarışması birlik ve beraberliğimize farklı bir güç katmaktadır."

Yılmaz, 20 Haziran günü en iyi kiraz üreticisi yarışmasını yapacaklarını sözlerine ekledi.

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