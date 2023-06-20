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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOMÜ'de toplu iş sözleşmesi pilav günüyle kutlandı

AA

ÇOMÜ'de toplu iş sözleşmesi pilav günüyle kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) imzalanan toplu iş sözleşmesi, pilav günüyle kutlandı.

ÇOMÜ'de 623 işçiyi ilgilendiren ve yaklaşık 6 ay süren toplu sözleşmede uzlaşmaya varılmasının ardından üniversite yönetimi ve sendika arasında imzalar atıldı.

Pilav gününe katılan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, gazetecilere, göreve geldikleri günden itibaren hem kente yönelik çalışmalar yaptıklarını hem de çalışanlara yönelik olumlu girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Ayaklarının tozuyla toplu iş sözleşmesini de imzaladıklarını anlatan Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Gerek memur arkadaşlar gerekse işçilerimizin özlük hakları bizler için çok kıymetli. Geçmiş dönemde şubattan beri devam eden çözümlenemeyen bir süreç söz konusuydu. Ekibimizle bu duruma önem verdik. Hemen hemen mesaimizin yüzde 90'ını bu işe harcadık. Görevli komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Hem de sendika temsilcilerimizin yapıcı yaklaşımları sonucunda dün bir anlaşma aşamasına geldik. Burada güzel bir bayram yaklaşıyor. İşçilerimizin mutluluğu, memnuniyeti bizim için çok kıymetli, çok önem veriyoruz. İnşallah iki bayramı bir arada yaşamış olacağız. Bu noktada bundan sonra daha da etkin olacağız. Bu kıymetli iş gücünü sadece sözleşme imzalama veya sendika görüşme aşamasına değil, etkin olarak üniversite kurumsal aidiyetini hızlı bir şekilde olması gereken yerde kullanarak, iş gücü verimliliğini artırmak ve tüm alanlarda üniversitemizi sahaya indirmek istiyoruz. Çünkü kentin, bölgenin ve tüm ülkenin bu üniversitenin kıymetli çabalarına ihtiyacı var. Bu noktada da yönetim olarak, tüm personelimize akademi gider tüm personelimize gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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