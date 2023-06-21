İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de çocuklar için bilim atölyesi kurdu

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi, "Çocuklar İçin Bilim Projesi" kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7-12 yaşlarındaki çocuklar için bilim atölyesi kurdu.

Proje kapsamında, Ayvacık'ın 64 köyünde yaşayan öğrenciler için bilim atölyesi düzenledi. İki gün sürecek atölyede çocuklar, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri gözetiminde birbirinden renkli bilimsel deneylere katılma olanağı buluyor.

Çocuklara bilimsel bakış açısı kazandırarak analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan proje, Ayvacık Kaymakamlığı, Ayvacık Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştiriliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Amed Gökçen'in yürütücülüğünde gerçekleşen projede atölye çalışmaları, BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Aslı Yetkin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Betül Aktaş, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç ile üniversitenin öğrencileri tarafından yürütülüyor.

Biyoloji, kimya ve fizik temelli deneylerin yapıldığı atölyelerde 7-12 yaş arası öğrenciler, bilimin farklı dallarını daha yakından tanıyor.

Prof. Dr. Elif Aslı Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 64 köyden 150'yi aşkın çocuğun bu etkinliklere katıldığını söyledi.

Çocuklara teoride duydukları, uygulamada da elleri dokunacak şekilde gösterip temel bilimleri olabildiğince aktarmak istediklerini belirten Yetkin, "8 deney yaptırıyoruz, 4'ü bugün, 4'ü yarın. Elektrik-Elektronik Bölümünden hocalarımız var. Ben Enerji Sistemleri Bölümündeyim. Genetik Bölümünden hocalarımız var. Kendi uzmanlıklarımızı olabildiğince çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Enerjiden bahsettik. Çocuklara enerjinin nasıl üretilebileceğini sorduk. Çok da güzel cevaplar aldık. Çocuklarımıza limondan bile elektrik üretilebileceğini gösterdik." diye konuştu.

Yetkin, amaçlarının bu bilgilere veya olanaklara ulaşamayacak çocuklara fırsat sağlamak olduğunu vurguladı.

Onların öğrenme şevklerini geliştirebilmeyi de hedeflediklerine vurgu yapan Yetkin, "Sanırım bunu biraz başardık. Çocuklarımız meraklı ve istekli. Bu 2 gün boyunca da sanırım hedefimize ulaşacağız ve onları mutlu edeceğiz. Başta İstanbul Bilgi Üniversitesi olmak üzere Belediyemize, Kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ederiz." dedi.

Çocuklarla bir arada olmaktan memnun olduklarını dile getiren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel de "Bu yaş kategorisindeki çocuklarla çalışmayı biz de özlemişiz. Üniversite hocaları olarak pek fırsatımız olmuyor. Çok meraklılar. Çok da güzel bir ortam oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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